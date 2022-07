Governo Draghi | cosa succede dopodomani | quattro scenari

(Di lunedì 18 luglio 2022)farà mercoledì Mario? La sua avventura da premier è davvero giunta al termine? C'è chi assicura di no, tutt'altro, e le voci su una prosecuzione (in qualche modo) della sua permanenza a Palazzo Chigi...

borghi_claudio : Un giorno qualcuno mi spiegherà perché se questo è il governo migliore tra i governi possibili e non si può fare a… - Agenzia_Ansa : Appello di undici sindaci a Draghi: 'Vai avanti, serve stabilità'. 'Le forze politiche agiscano nell'interesse del… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l'ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia…

Dal punto di vista pratico cosa succede se ilsi dimette 'Siamo il Paese che sconta una lentezza strutturale. Noi dobbiamo complementare le riforme, se non lo facciamo le altre ...La prima: se il M5s si spaccherà ancora e di fatto Conte si rivelerà 'marginale' e 'non più rappresentativo' del Movimento, come dice un'alta fonte di, 'potrebbe decidere di andare ...Questa conversazione doveva svolgersi diversamente, stando l’uno di fronte all’altro, magari in un bar all’aperto in qualche piazza del centro di Roma. Invece l’afa di luglio ha consigliato di ripiega ...ANCONA - La crisi di governo anima il dibattito della sonnacchiosa politica marchigiana che guardava già alle ferie estive. Mentre un numero sempre crescente di sindaci sottoscrive ...