Dybala | oggi la scelta | la Roma avanti | ma il Napoli spera ancora

(Di lunedì 18 luglio 2022)potrebbe arrivare la decisione definitiva di: laoffre un ottimo contratto, ilpotrebbe arrivare la decisione definitiva di. Non potrebbe essere diversamente anche perché aspettare oltre vorrebbe dire perdere altro tempo per la preparazione e ritardare la condizione. La Joya si trova ad un bivio. Da una parte lache ha offerto un contratto da 4.5 più bonus per quattro anni. Dall’altra parte ilche potrebbe offrire un ingaggio più alto enell’argentino. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - AliprandiJacopo : ?? Paulo #Dybala ha detto sì alla Roma! Nella notte è arrivata la risposta del giocatore al club, già oggi la societ… - AliprandiJacopo : Una settima fa la chiamata di #Mourinho a #Dybala per aumentare anche il pressing sulla Roma. Tra oggi e domani P… - sarettacm99 : se dybala arriva oggi a roma vado a vederlo - PeterJuve1897 : Ho la strana sensazione che da oggi #Dybala ,tornerà ad essere la versione immagine 2-3... -

La Pazza Joya dei tifosi romanisti può esplodere. Dopo la presentazione dell'offerta, infatti, alle 2 inoltrate Paulo Dybala ha detto sì alla As Roma. L'argentino diventerà un giocatore di Mourinho a meno di clamorose sorprese che ormai nessuno si aspetta più. Un colpo enorme dei Friedkin.