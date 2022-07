Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati in gran segreto e JLo ha preso il cognome del marito (Di lunedì 18 luglio 2022) Uno scatto a letto tra le lenzuola con l’anello al dito. Jennifer Lopez annuncia così (rimandando al suo sito ufficiale, per i dettagli, ndr) di essere diventata la signora Affleck. I Bennifer si sono detti sì sabato a Las Vegas in gran segreto. Lo ha rivelato, per primo, il sito TMZ sostenendo di aver preso visione di alcuni documenti dai quali risulta che la coppia ha ottenuto una licenza di matrimonio nella Contea di Clark, nella quale i due attori sarebbero segnati con i loro nomi completi, ovvero Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez. Sempre secondo il sito di gossip i testimoni di nozze sarebbero stati i rispettivi figli. La Lopez, che ha voluto prendere il cognome del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 18 luglio 2022) Uno scatto a letto tra le lenzuola con l’anello al dito.annuncia così (rimandando al suo sito ufficiale, per i dettagli, ndr) di essere diventata la signora. I Bennifer sidetti sì sabato a Las Vegas in. Lo ha rivelato, per primo, il sito TMZ sostenendo di avervisione di alcuni documenti dai quali risulta che la coppia ha ottenuto una licenza di matrimonio nella Contea di Clark, nella quale i due attori sarebbero segnati con i loro nomi completi, ovvero Benjamin GezaLynn. Sempre secondo il sito di gossip i testimoni di nozze sarebbero stati i rispettivi figli. La, che ha voluto prendere ildel ...

