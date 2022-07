Atletica, Zaynab Dosso eliminata in semifinale ai Mondiali. Le giamaicane prenotano la tripletta sui 100? (Di lunedì 18 luglio 2022) Zaynab Dosso conclude in semifinale la propria avventura sui 100 metri ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. L’azzurra ha corso la propria semifinale al settimo posto con il tempo di 11.28 (+0,4 m/s di vento a favore). La 22enne emiliana, che ha raggiunto la finale sui 60 metri agli ultimi Mondiali Indoor con tanto di primato nazionale, ha faticato a esprimersi al meglio in fase di accelerazione, peggiorando di due centesimi il riscontro ottenuto ieri in batteria. La nostra portacolori, in stagione capace di firmare un superbo 11.19 e di avvicinare il record italiano di Manuela Levorato, ha perso la concentrazione dopo la partenza falsa della bahamense TyNia Gaither e per sua stessa ammissione non è riuscita a fare la corsa che avrebbe voluto: “Anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022)conclude inla propria avventura suimetri ai2022 dileggera. L’azzurra ha corso la propriaal settimo posto con il tempo di 11.28 (+0,4 m/s di vento a favore). La 22enne emiliana, che ha raggiunto la finale sui 60 metri agli ultimiIndoor con tanto di primato nazionale, ha faticato a esprimersi al meglio in fase di accelerazione, peggiorando di due centesimi il riscontro ottenuto ieri in batteria. La nostra portacolori, in stagione capace di firmare un superbo 11.19 e di avvicinare il record italiano di Manuela Levorato, ha perso la concentrazione dopo la partenza falsa della bahamense TyNia Gaither e per sua stessa ammissione non è riuscita a fare la corsa che avrebbe voluto: “Anche ...

Pubblicità

LivioAcri : RT @azzurridigloria: ?????#ATLETICA, MONDIALI 2022: GIORNO 2????? Elena Vallortigara di @atleticaitalia @ItaliaTeam_it vola in finale nel sa… - FernGully89 : RT @azzurridigloria: ?????#ATLETICA, MONDIALI 2022: GIORNO 2????? Elena Vallortigara di @atleticaitalia @ItaliaTeam_it vola in finale nel sa… - azzurridigloria : ?????#ATLETICA, MONDIALI 2022: GIORNO 2????? Elena Vallortigara di @atleticaitalia @ItaliaTeam_it vola in finale nel… - zazoomblog : Atletica: Mondiali. Zaynab Dosso vola in semifinale nei 100 metri - #Atletica: #Mondiali. #Zaynab #Dosso - Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Mondiali. Zaynab Dosso vola in semifinale nei 100 metri -