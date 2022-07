Amici, Alessandra Celentano e Veronica Peparini scatenate nel karaoke alla reunion con gli allievi (Di lunedì 18 luglio 2022) Mentre il work in progress per la nuova edizione di Amici è già cominciato, alcuni dei protagonisti fanno una reunion in una circostanza decisamente inedita. Per la prima dalla fine del talent, al ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 luglio 2022) Mentre il work in progress per la nuova edizione diè già cominciato, alcuni dei protagonisti fanno unain una circostanza decisamente inedita. Per la prima dfine del talent, al ...

Pubblicità

leggoit : Amici, Alessandra Celentano e Veronica Peparini scatenate nel karaoke alla reunion con gli allievi - LaNarcolettica : Alessandra Amoroso mi stava sul cazzo prima e mi sta sul cazzo ora, se la ascolti non possiamo essere amici - it97hv : @y3strn @hyn2jin lo sai che mi chiamo alessandra per alessandra amoroso perché sono nato nel 2008 e lei ha vinto am… - KritereCom : - Grace49901685 : @Luna_Ombry Io non vedevo amici dall'edizione con Alessandra Amoroso ?? -