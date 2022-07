17 Luglio 2022 – Iran annuncia capacità di produrre bombe atomiche. Cina e Nicaragua, pronti ad accordo per libero scambio. Zelensky rimuove capo servizio sicurezza e procuratore generale. Pakistan, bimba di 7 anni stuprata (Di lunedì 18 luglio 2022) Il consigliere senior del leader supremo Iraniano Ali Khamenei ha affermato al servizio arabo di Al Jazeera. “In pochi giorni siamo stati in grado di arricchire l’uranio fino al 60% e possiamo facilmente produrre uranio arricchito al 90%… L’Iran ha i mezzi tecnici per produrre una bomba nucleare ma non c’è stata alcuna decisione da parte dell’Iran di costruirne una“. Cina e Nicaragua hanno avviato le negoziazioni per un accordo di libero scambio, siglando le prime disposizioni relative ai raccolti. La testata Kyiv independent, citando un decreto pubblicato oggi, ha riferito che il presidente Volodymyr Zelensky ha emesso un provvedimento che sancisce a rimozione di Bakanov, ... Leggi su api.follow (Di lunedì 18 luglio 2022) Il consigliere senior del leader supremoiano Ali Khamenei ha affermato alarabo di Al Jazeera. “In pochi giorni siamo stati in grado di arricchire l’uranio fino al 60% e possiamo facilmenteuranio arricchito al 90%… L’ha i mezzi tecnici peruna bomba nucleare ma non c’è stata alcuna decisione da parte dell’di costruirne una“.hanno avviato le negoziazioni per undi, siglando le prime disposizioni relative ai raccolti. La testata Kyiv independent, citando un decreto pubblicato oggi, ha riferito che il presidente Volodymyrha emesso un provvedimento che sancisce a rimozione di Bakanov, ...

DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - DiMarzio : #Dybala è arrivato in Portogallo. Le immagini ?? - DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - MaterialiSonori : XXX Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio La Cura. La Cultura. Contro le mafie martedì 19 luglio - ore… - Incammino3 : Paolo Morocutti Commento Domenica 24 luglio -