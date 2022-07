WRC, Rally Estonia: è cinquina per Rovanpera nella tappa 3 (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo la tappa 3 del Rally dell’Estonia, Kalle Rovanpera sente profumo di titolo mondiale. La tappa baltica rappresenta il giro di boa della stagione, e con il successo qui il giovane finlandese sale a quota cinque successi nel 2022. Un dominio schiacciante, che indica chiaramente come la bilancia iridata penda a suo favore. Il resto della compagnia sta a guardare. WRC, Rally Estonia: tutto in famiglia nella tappa 2 WRC, Rally Estonia: cosa succede nella tappa 3? In verità, non succede nulla. L’unica notizia degna di nota è l’ecatombe della Ford, che registra i ritiri di Gus Greensmith e di Pierre-Louis Loubet. Il primo rompe la trasmissione, il secondo una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo la3 deldell’, Kallesente profumo di titolo mondiale. Labaltica rappresenta il giro di boa della stagione, e con il successo qui il giovane finlandese sale a quota cinque successi nel 2022. Un dominio schiacciante, che indica chiaramente come la bilancia iridata penda a suo favore. Il resto della compagnia sta a guardare. WRC,: tutto in famiglia2 WRC,: cosa succede3? In verità, non succede nulla. L’unica notizia degna di nota è l’ecatombe della Ford, che registra i ritiri di Gus Greensmith e di Pierre-Louis Loubet. Il primo rompe la trasmissione, il secondo una ...

