Tempesta d'amore puntate tedesche: Christoph conquistato da Alexandra (Di domenica 17 luglio 2022) Tante vicende condiranno le nuove puntate di Tempesta d'amore in onda ad agosto in Germania. Erik nutrirà sospetti sulla paternità di Josie mentre Michael e Carolin avranno difficoltà a trovare un posto riservato per trascorrere una serata insieme. Alla fine propenderanno per il locale di Yvonne. Max, che da un po' di tempo si sta dedicando alla politica, finirà per avere un ripensamento! Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore, Vanessa sorprende Max Max si ritroverà a cambiare nuovamente idea sul suo futuro professionale. Spinto da Vanessa e dalle elezioni del consiglio locale sempre più imminenti, il fratello di Gerry capirà di non voler proseguire con la sua carriera politica. Hildegard accetterà questa decisione ma Vanessa ne resterà profondamente delusa. Dopo una conversazione ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 17 luglio 2022) Tante vicende condiranno le nuovedid'in onda ad agosto in Germania. Erik nutrirà sospetti sulla paternità di Josie mentre Michael e Carolin avranno difficoltà a trovare un posto riservato per trascorrere una serata insieme. Alla fine propenderanno per il locale di Yvonne. Max, che da un po' di tempo si sta dedicando alla politica, finirà per avere un ripensamento! Anticipazionid', Vanessa sorprende Max Max si ritroverà a cambiare nuovamente idea sul suo futuro professionale. Spinto da Vanessa e dalle elezioni del consiglio locale sempre più imminenti, il fratello di Gerry capirà di non voler proseguire con la sua carriera politica. Hildegard accetterà questa decisione ma Vanessa ne resterà profondamente delusa. Dopo una conversazione ...

Pubblicità

A_blondeDreamer : RT @AnimaSognante: “Ho la bellezza della luce,ho la bellezza dell’amore,ho la bellezza del mare in tempesta,ho la bellezza di una tigre di… - newferruccio : RT @AnimaSognante: “Ho la bellezza della luce,ho la bellezza dell’amore,ho la bellezza del mare in tempesta,ho la bellezza di una tigre di… - buffy_29 : RT @AnimaSognante: “Ho la bellezza della luce,ho la bellezza dell’amore,ho la bellezza del mare in tempesta,ho la bellezza di una tigre di… - ParliamoDiNews : Tempesta d`amore: anticipazioni 17 luglio #anticipazioni #Mediaset #17luglio - ArmandaGelsomin : RT @AnimaSognante: “Ho la bellezza della luce,ho la bellezza dell’amore,ho la bellezza del mare in tempesta,ho la bellezza di una tigre di… -