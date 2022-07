Roma, si tuffa nella Fontana di Trevi: il vigile lo vede ed è costretto ad entrare in acqua con lui (VIDEO) (Di domenica 17 luglio 2022) Ormai è diventato quasi uno sport. Tuffi e nuotate nelle fontane storiche di Roma, quasi nella speranza di essere ripresi e finire sui social network, vivendo momenti di celebrità immeritata. Nudi o in costume. Italiani o stranieri. Per rinfrescarsi o per lavarsi. Ormai nella Capitale il degrado non ha più limite. Sembra che tutto sia permesso e ognuno si sente libero di poter fare quello che vuole. Il bagno nella Fontana di Trevi La scorsa notte un uomo si è spogliato e, rimanendo in slip, è entrato nella Fontana di Trevi. Raggiungendo la parte monumentale, si è arrampicato e poi si è tuffato in acqua. Le persone presenti lo riprendevano con i cellulari. Qualcuno era scandalizzato, altri ridevano. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 luglio 2022) Ormai è diventato quasi uno sport. Tuffi e nuotate nelle fontane storiche di, quasisperanza di essere ripresi e finire sui social network, vivendo momenti di celebrità immeritata. Nudi o in costume. Italiani o stranieri. Per rinfrescarsi o per lavarsi. OrmaiCapitale il degrado non ha più limite. Sembra che tutto sia permesso e ognuno si sente libero di poter fare quello che vuole. Il bagnodiLa scorsa notte un uomo si è spogliato e, rimanendo in slip, è entratodi. Raggiungendo la parte monumentale, si è arrampicato e poi si èto in. Le persone presenti lo riprendevano con i cellulari. Qualcuno era scandalizzato, altri ridevano. Il ...

