Oggi 17 luglio, Sant’Alessio | Giovane ricco che cambia completamente vita (Di domenica 17 luglio 2022) Un Giovane che lascia la casa e le ricchezze per vivere nella povertà e mendicare in incognito. Trascorre le notti sotto una scala sul colle romano dell’Aventino. Nel luogo dove il Santo dimorava, Papa Onorio III gli dedica nel 1217 una chiesa. 17 luglio: Alessio, da ricco sceglie la povertà In questo diciassettesimo giorno del L'articolo Oggi 17 luglio, Sant’Alessio Giovane ricco che cambia completamente vita proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 17 luglio 2022) Unche lascia la casa e le ricchezze per vivere nella povertà e mendicare in incognito. Trascorre le notti sotto una scala sul colle romano dell’Aventino. Nel luogo dove il Santo dimorava, Papa Onorio III gli dedica nel 1217 una chiesa. 17: Alessio, dasceglie la povertà In questo diciassettesimo giorno del L'articolo17cheproviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, Kalidou #Koulibaly ha firmato per il Chelsea ???? Ora il volo per gli USA ?? - DiMarzio : #Calciomercato @OfficialUSLecce I Fatta per gli acquisti di #Falcone e #Askildsen: mancano solo visite mediche e fi… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB I @CosenzaOfficial, tra domani e lunedì la firma di #Butic: arriva in prestito oneroso con o… - AnnaP1953 : RT @rutilibus: Oggi, 13 luglio, apertura dei primi Centri di Medicina Territoriale in Veneto: a Venezia, Treviso e Verona! - CorriereCitta : #Messa in tv oggi domenica #17luglio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) -