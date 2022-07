Non c’è più posto per Miretti a Torino? La società è divisa sempre sul da farsi (Di domenica 17 luglio 2022) Fabio Miretti è un giocatore di grande qualità, ma ancora molto giovane e per questo motivo rischia davvero di essere pronto alla cessione. Puntare sui giovanissimi non è mai stato un grande obiettivo da parte della Juventus, considerando infatti come i bianconeri abbiano sempre preferito avere a disposizione dei giocatori che potessero essere immediatamente pronti per grandi obiettivi, con Fabio Miretti che dunque potrebbe essere sacrificato per poter arrivare a un giocatore decisamente più pronto. LaPressePuntare su dei ragazzini e davvero un qualcosa che non è mai riuscito nel miglior modo possibile alla Juventus, considerando infatti come i bianconeri abbiano sempre preferito avere a disposizione dei giocatori che potessero essere considerati immediatamente pronti per poter fare il grande salto di qualità anche a ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 17 luglio 2022) Fabioè un giocatore di grande qualità, ma ancora molto giovane e per questo motivo rischia davvero di essere pronto alla cessione. Puntare sui giovanissimi non è mai stato un grande obiettivo da parte della Juventus, considerando infatti come i bianconeri abbianopreferito avere a disposizione dei giocatori che potessero essere immediatamente pronti per grandi obiettivi, con Fabioche dunque potrebbe essere sacrificato per poter arrivare a un giocatore decisamente più pronto. LaPressePuntare su dei ragazzini e davvero un qualcosa che non è mai riuscito nel miglior modo possibile alla Juventus, considerando infatti come i bianconeri abbianopreferito avere a disposizione dei giocatori che potessero essere considerati immediatamente pronti per poter fare il grande salto di qualità anche a ...

