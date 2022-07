Marcell Jacobs, un 2022 all’insegna degli infortuni: da Nairobi al forfait ai Mondiali (Di domenica 17 luglio 2022) Prosegue il 2022 da incubo di Marcell Jacobs: i Mondiali di atletica a Eugene dovevano essere il culmine di una stagione che lo avrebbe dovuto vedere di nuovo tra i primi al mondo dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e invece in Oregon è andato in scena l’ennesimo atto di un anno da dimenticare, quasi totalmente. Infatti, se da una parte c’è la grande amarezza per la rinuncia forzata alle semifinali dei 100m, dopo un 10?04 modesto in batteria, non bisogna comunque dimenticare il titolo europeo indoor, con tanto di record continentale, conquistato sui 60 metri a Budapest lo scorso marzo. Ma quello che doveva essere un preambolo, una tappa di avvicinamento agli importanti appuntamenti all’aperto e sui 100 metri, rischia di essere l’unico acuto di una stagione iniziata male e proseguita peggio. Dal successo in ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Prosegue ilda incubo di: idi atletica a Eugene dovevano essere il culmine di una stagione che lo avrebbe dovuto vedere di nuovo tra i primi al mondo dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, e invece in Oregon è andato in scena l’ennesimo atto di un anno da dimenticare, quasi totalmente. Infatti, se da una parte c’è la grande amarezza per la rinuncia forzata alle semifinali dei 100m, dopo un 10?04 modesto in batteria, non bisogna comunque dimenticare il titolo europeo indoor, con tanto di record continentale, conquistato sui 60 metri a Budapest lo scorso marzo. Ma quello che doveva essere un preambolo, una tappa di avvicinamento agli importanti appuntamenti all’aperto e sui 100 metri, rischia di essere l’unico acuto di una stagione iniziata male e proseguita peggio. Dal successo in ...

