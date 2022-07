LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Sveva Melillo ORO nel Muaythai! Rebecca Tarlazzi oro nel pattinaggio artistico! Argento Liberatore e Testoni/Piccolantonio! (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games 17 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 19:38 CANOA POLO – Dopo 4? di partita punteggio bloccato sullo 0-0, già 3 parate per il portiere iberico. 19:35 CANOA POLO – E’ iniziata ITALIA-SPAGNA! Finale per il bronzo del torneo maschile. 19:32 WEELCHAIR RUGBY – La Germania conquista la medaglia di bronzo battendo il Canada 44-30. Ora la finale per l’oro che vede sfidarsi la Gran Bretagna e il Giappone. Punteggio di 15-11 in favore della nazionale dell’oltremanica. 19:30 Per la spedizione azzurra una medaglia d’oro molto importante dopo un’ora di cocenti delusioni. Ora per il nostro contingente rimane solo una chance di podio, la finale per il bronzo di canoa polo maschile contro la Spagna che inizierà alle 19.35. 19:28 MUAYTHAI – Una vittoria fenomenale, spettacolare! ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA17 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 19:38 CANOA POLO – Dopo 4? di partita punteggio bloccato sullo 0-0, già 3 parate per il portiere iberico. 19:35 CANOA POLO – E’ iniziata ITALIA-SPAGNA! Finale per il bronzo del torneo maschile. 19:32 WEELCHAIR RUGBY – La Germania conquista la medaglia di bronzo battendo il Canada 44-30. Ora la finale per l’oro che vede sfidarsi la Gran Bretagna e il Giappone. Punteggio di 15-11 in favore della nazionale dell’oltremanica. 19:30 Per la spedizione azzurra una medaglia d’oro molto importante dopo un’ora di cocenti delusioni. Ora per il nostro contingente rimane solo una chance di podio, la finale per il bronzo di canoa polo maschile contro la Spagna che inizierà alle 19.35. 19:28 MUAYTHAI – Una vittoria fenomenale, spettacolare! ...

