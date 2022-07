Kate Middleton, perché suo figlio George deve indossare giacca e cravatta (Di domenica 17 luglio 2022) Il Principe George è amatissimo sia in Inghilterra che oltre i confini del paese, e ogni sua apparizione pubblica è un momento di grande curiosità per i suoi fan. Di recente, durante il torneo di Wimbledon, William e Kate hanno portato il loro primogenito per la prima volta sul palco reale per assistere dal vivo alle partite di tennis. Il Principino, nonostante il caldo torrido di quel giorno, si è presentato vestito di tutto punto, con giacca e cravatta, come si addice a un futuro Re. Kate Middleton, perché George deve indossare giacca e cravatta Kate Middleton e il Principe Willam sono da sempre grandi appassionati di tennis, e proprio qualche giorno ... Leggi su dilei (Di domenica 17 luglio 2022) Il Principeè amatissimo sia in Inghilterra che oltre i confini del paese, e ogni sua apparizione pubblica è un momento di grande curiosità per i suoi fan. Di recente, durante il torneo di Wimbledon, William ehanno portato il loro primogenito per la prima volta sul palco reale per assistere dal vivo alle partite di tennis. Il Principino, nonostante il caldo torrido di quel giorno, si è presentato vestito di tutto punto, con, come si addice a un futuro Re.e il Principe Willam sono da sempre grandi appassionati di tennis, e proprio qualche giorno ...

Pubblicità

middleton____ : @quinzel_ms Non saprei scegliere tra Marc/Steven, Kate e Kamala - ParliamoDiNews : Kate Middleton in lutto, doloroso addio: la moglie di William straziata - - ParliamoDiNews : Kate Middleton nella bufera: c`entra il piccolo George. Il dettaglio colpisce #kate #middleton #bufera #centra… - infoitcultura : Kate Middleton e William, grave lutto per la coppia reale - infoitcultura : Kate Middleton in lutto, addio alla donna che l’ha preparata alla maternità -