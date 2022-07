(Di domenica 17 luglio 2022) Marianna Vazzana Marocchini armati, tutti clandestini. Si intrufolano nelle case dei cacciatori e prendono i fucili, ma dispongono anche di revolver, kalashnikov e machete che non esitano a usare per ...

E nella geografiaspaccio a cielo aperto allargata ai territori del Comasco, sono oltre 50 i boschi della droga mappati dalle forze dell'ordine. Una situazione che è andata degenerando con il ......superiori si è dedicato alla musica e ha 23 anni ha pubblicato il suo primo album Dentro il, ... Il bosco dello spaccio Orecchie squarciate, pestaggi e ossa rotte La sorte dei pusher schiavi Valcuvia, clan di marocchini spadroneggiano nel traffico di stupefacenti. Punizioni esemplari ai traditori: due gravi episodi negli ultimi giorni. L'allarme dei carabinieri: "Livello di violenza sempr ...