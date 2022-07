Genova, in aula a settembre 24 bambini di cui sette disabili. La protesta di insegnanti e genitori: “La classe sia sdoppiata” (Di domenica 17 luglio 2022) A Genova, all’istituto “Duca degli Abruzzi”, in una classe prima della scuola primaria, i docenti a settembre dovranno insegnare a 24 bambini di cui sette certificati disabili secondo la Legge 104. Una situazione che ha messo in crisi gli insegnanti ma anche i genitori: nei prossimi giorni faranno, supportati dall’avvocato Paolo Languasco e dall’Usb (Unione sindacale di base), un esposto alla Procura del capoluogo ligure affinché l’ufficio scolastico regionale intervenga sdoppiando la classe. La questione sulla carta è burocratica ma nella sostanza crea dei problemi a tutti: ai docenti di posto comune; ai tanti insegnanti di sostegno che si avvicenderanno in aula con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) A, all’istituto “Duca degli Abruzzi”, in unaprima della scuola primaria, i docenti adovranno insegnare a 24di cuicertificatisecondo la Legge 104. Una situazione che ha messo in crisi glima anche i: nei prossimi giorni faranno, supportati dall’avvocato Paolo Languasco e dall’Usb (Unione sindacale di base), un esposto alla Procura del capoluogo ligure affinché l’ufficio scolastico regionale intervenga sdoppiando la. La questione sulla carta è burocratica ma nella sostanza crea dei problemi a tutti: ai docenti di posto comune; ai tantidi sostegno che si avvicenderanno incon i ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il caso finisce in Parlamento: il ministro della Giustizia Marta Cartabia sarà chiamata a rispondere in aula alla C… - fattoquotidiano : Genova, in aula a settembre 24 bambini di cui sette disabili. La protesta di insegnanti e genitori: “La classe sia… - GUERRIERA110 : RT @nicolas69419609: @GUERRIERA110 @Davide70405052 Sarò sempre grato a Toninelli per il ponte di Genova, un esempio x tutti, ma qualcuno in… - italiaPROGRESS : RT @fattoquotidiano: Il caso finisce in Parlamento: il ministro della Giustizia Marta Cartabia sarà chiamata a rispondere in aula alla Came… - Nico01042014 : RT @fattoquotidiano: Il caso finisce in Parlamento: il ministro della Giustizia Marta Cartabia sarà chiamata a rispondere in aula alla Came… -