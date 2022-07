Fiorentina, Sottil deve convincere Pradè e Italiano (Di domenica 17 luglio 2022) Fiorentina: Sottil non ha convinto in pieno nelle prime uscite stagionali, ma rimane un giocatore su cui Italiano e Pradè scommettono Giudizio rimandato su Riccardo Sottil che in occasione di una delle amichevoli estive del triangolare disputato ieri dalla Fiorentina non è riuscito ancora a incidere. Come riportato dall’edizione di Firenze della Repubblica, il calciatore non ha convinto pienamente Pradè e Italiano. Sottil è uno di quei giocatori sui quali l’allenatore e il direttore sportivo stanno scommettendo molto, in quanto convinti che sia pronto a esplodere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022)non ha convinto in pieno nelle prime uscite stagionali, ma rimane un giocatore su cuiscommettono Giudizio rimandato su Riccardoche in occasione di una delle amichevoli estive del triangolare disputato ieri dallanon è riuscito ancora a incidere. Come riportato dall’edizione di Firenze della Repubblica, il calciatore non ha convinto pienamenteè uno di quei giocatori sui quali l’allenatore e il direttore sportivo stanno scommettendo molto, in quanto convinti che sia pronto a esplodere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

