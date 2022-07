Fermato il padre del 25enne ucciso a coltellate per aver ferito due buttafuori (Di domenica 17 luglio 2022) Nuovo episodio di violenza ad Anzio legato all'omicidio del ragazzo di 25 anni, originario di Aprilia, ucciso nella notte al culmine di una lite avvenuta fuori dai locali della zona della movida. I poliziotti hanno Fermato il padre della vittima... Leggi su europa.today (Di domenica 17 luglio 2022) Nuovo episodio di violenza ad Anzio legato all'omicidio del ragazzo di 25 anni, originario di Aprilia,nella notte al culmine di una lite avvenuta fuori dai locali della zona della movida. I poliziotti hannoildella vittima...

