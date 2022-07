Deulofeu chiede il cambio dopo 15? giocati in amichevole | novità sulle condizioni

(Di domenica 17 luglio 2022) Uno dei possibili prossimi acquisti del Napoli è proprio Gerard. Il classe ’94 è da tempo nel mirino degli azzurri e nelle ultime ore si è tornato a parlare fortemente dello spagnolo. L’esterno dell’Udinese ieri però si è reso protagonista di un episodio che ha fatto preoccupare un po’ tutti. Sia tifosi bianconeri che quelli azzurri. Il motivo è stato la richiesta di sostituzioneappena 15 minuti durante l’tra Udinese e Union Berlino. FOTO: Getty – GerardUdinese “Un eccesso di preoccupazione” questo sarebbe il motivo della sostituzione stando a quanto riportato dal Messaggero Veneto. Quindi per fortuna nulla di grave, solo un grosso spavento. Il numero 10 dell’Udinese non è nuovo a questo tipo di situazioni, specialmenteaver sofferto una rottura del ...

La pista che porta a, invece, per il momento non decolla. In uscita c'è Petagna , che ha ... La Fiorentina spinge per Lo Celso , con il Tottenham che20 milioni di euro. L' Hellas ...L'Udinese al tredicesimo minuto deve fare i conti con un piccolo infortunio per, cheal suo tecnico il cambio. L'attaccante tranquillizza il suo tecnico, ma preferisce non rischiare. ...Stando a quanto riporta Marca il futuro di Gerard Deulofeu è tutt’altro che lontano da Udine. L’Udinese chiede 20 milioni, ma nessuna delle pretendenti ha fino ad ora offerto tanto. Sia il Napoli che ...Gerard Deulofeu fa spaventare il Napoli che rischia di veder sfumare il suo arrivo: la notizia dall'amichevole allarma i tifosi.