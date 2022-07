De Ligt al Bayern porta i soldi alla Juve per Bremer. Ma l'Inter... (Di domenica 17 luglio 2022) L'intrigo da ieri (forse) è un po' meno... intricato. Perché la trattativa tra il Bayern Monaco e il Barcellona per Robert Lewandowski si è chiusa ufficialmente e l'attaccante volerà negli Stati Uniti ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 luglio 2022) L'intrigo da ieri (forse) è un po' meno... intricato. Perché la trattativa tra ilMonaco e il Barcellona per Robert Lewandowski si è chiusa ufficialmente e l'attaccante volerà negli Stati Uniti ...

Pubblicità

tancredipalmeri : Lewandowski al Barcellona significa che il Bayern con l’entrata sta per rilanciare per De Ligt. Se la Juventus acc… - GoalItalia : Kahn avvicina De Ligt al Bayern: 'Abbiamo parlato, vuole venire da noi' ?????????? - forumJuventus : Kahn (CEO Bayern): 'De Ligt vuole venire da noi, avremo altri colloqui con la Juve e vedremo come andrà' ??… - 15ghost6 : RT @francescoceccot: Il Bayern Monaco con le dichiarazioni su De Ligt ogni 5 minuti ne ha rotti 3/4 anche a chi non ce l'ha. - junews24com : De Ligt Bayern Monaco (Tuttosport), nessun dubbio: è pronto a firmare! -