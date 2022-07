Tra tappi inutili e mega stipendi, ecco le notizie recenti che più mi hanno fatto riflettere (Di sabato 16 luglio 2022) Capita di vivere situazioni e/o leggere notizie che fanno storcere il naso o riflettere. eccone alcune di questi ultimi tempi, in ordine sparso: Spagna e Portogallo bloccano il prezzo dell’energia, col placet Ue. L’Italia? Spagna e Portogallo bloccano il prezzo dell’energia e la Commissione Ue acconsente. In Francia, Jean Luc Melenchon aveva promesso di fare lo stesso se avesse ottenuto la maggioranza in parlamento. L’Italia di Draghi+Pd+M5S+Lega+Fi? Non pervenuta Franceschini vuole ricostruire il teatro di Mariupol. Con quale credibilità quando non ricostruisce la stessa Italia? Sull’isola d’Ischia, come in tanti altri posti d’Italia, a quanto pare viene smantellato un servizio pubblico dopo l’altro, non c’è un reparto di otorinolaringoiatria in ospedale e i dottori si fanno desiderare per un appuntamento in privato, Casamicciola alta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Capita di vivere situazioni e/o leggereche fanno storcere il naso one alcune di questi ultimi tempi, in ordine sparso: Spagna e Portogallo bloccano il prezzo dell’energia, col placet Ue. L’Italia? Spagna e Portogallo bloccano il prezzo dell’energia e la Commissione Ue acconsente. In Francia, Jean Luc Melenchon aveva promesso di fare lo stesso se avesse ottenuto la maggioranza in parlamento. L’Italia di Draghi+Pd+M5S+Lega+Fi? Non pervenuta Franceschini vuole ricostruire il teatro di Mariupol. Con quale credibilità quando non ricostruisce la stessa Italia? Sull’isola d’Ischia, come in tanti altri posti d’Italia, a quanto pare viene smantellato un servizio pubblico dopo l’altro, non c’è un reparto di otorinolaringoiatria in ospedale e i dottori si fanno desiderare per un appuntamento in privato, Casamicciola alta ...

