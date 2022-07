Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Michael Matthews non sbaglia nulla, Alberto Bettiol eccezionale. Pogacar ci prova (Di sabato 16 luglio 2022) pagelle QUATTORDICESIMA TAPPA Tour DE France 2022 Michael Matthews, voto 10: spesso e volentieri piazzato, oggi trova la tappa da sogno per trovare una delle vittorie più belle della carriera. Va in fuga sin dal mattino, poi, vista una condizione super, decide addirittura di anticipare i tempi. Approccia in testa la salita, sale con il proprio passo, viene raggiunto da Bettiol e non demorde: scavalca l’azzurro e trionfa a braccia alzate. Alberto Bettiol, voto 9: giornata magica per l’alfiere della EF Education-EasyPost. Attivissimo nella prima parte di gara, è tra coloro che lancia la fuga giusta. Si mette al servizio a più riprese di Uran e Powless, dà tutto per rimontare sul finale e poi addirittura è il primo a ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)QUATTORDICESIMA TAPPADE, voto 10: spesso e volentieri piazzato,trova la tappa da sogno per trovare una delle vittorie più belle della carriera. Va in fuga sin dal mattino, poi, vista una condizione super, decide addirittura di anticipare i tempi. Approccia in testa la salita, sale con il proprio passo, viene raggiunto dae non demorde: scavalca l’azzurro e trionfa a braccia alzate., voto 9: giornata magica per l’alfiere della EF Education-EasyPost. Attivissimo nella prima parte di gara, è tra coloro che lancia la fuga giusta. Si mette al servizio a più riprese di Uran e Powless, dà tutto per rimontare sul finale e poi addirittura è il primo a ...

