Spaccio al Capo | Vucciria | Ballarò | Zisa Arrestati nella notte 12 indagati

retewebitalia : Intimidazioni e spaccio di droga nei luoghi della movida brindisina, arrestate 12 persone facenti capo al clan “Rom… - francescacuore6 : RT @omniafluit: @LegaSalvini mah 'narcos' vuol dire che fa affari con la droga ? io mi ricordo un abbraccio immortalato da varie fotografi… - omniafluit : @LegaSalvini mah 'narcos' vuol dire che fa affari con la droga ? io mi ricordo un abbraccio immortalato da varie f… - Muresan801 : RT @Repostate21: Ecco chi è contro la legalizzazione della cannabis ?????? La foto di Salvini con il capo ultras del Milan, condannato per s… - Repostate21 : Ecco chi è contro la legalizzazione della cannabis ?????? La foto di Salvini con il capo ultras del Milan, condannat… -

L'associazione avrebbe assunto la gestione diretta di sei piazze di, localizzate nei centralissimi quartieri del, della Vucciria, di Ballarò e della Zisa (via Cipressi, piazza Ingastone ...... era stato anche rapinato dei suoi averi; il tutto per rimarcare la predominanza del potere in... Leggi anche Luino - Violenza in aumento nei boschi dello: torturato e mutilato a ...Operazione dei carabinieri di Luino che in provincia di Pavia sono riusciti a rintracciare tre marocchini 30enni ed irregolari, ritenuti responsabili non solo del mercato della droga nell'Alto Varesot ...Quattro indagati in carcere e altri otto ai domiciliari. Dopo i 18 fermi dello scorso 6 luglio, questa notte i militari del nucleo investigativo del reparto operativo di Palermo hanno arrestato altri ...