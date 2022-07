Roma-Portimonense LIVE alle 20

Pubblicità

OfficialASRoma : ?? Roma-Portimonense ?? 19:00 (20:00 italiane) ???? Albufeira #ASRoma | #RomaPSC - siamo_la_Roma : ? Stasera (ore 20) torna in campo la #Roma ?? I giallorossi hanno raggiunto lo stadio pochi minuti fa ?? Manca sempre… - AsRomaArg10 : RT @OfficialASRoma: ?? Roma-Portimonense ?? 19:00 (20:00 italiane) ???? Albufeira #ASRoma | #RomaPSC - aboccadaverita : RT @OfficialASRoma: ?? Roma-Portimonense ?? 19:00 (20:00 italiane) ???? Albufeira #ASRoma | #RomaPSC - ilRomanistaweb : ?? La #Roma è arrivata all'Estadio Municipal de Albufeira per l'amichevole contro il #Portimonense ?? @Jones_FO -

Calciomercato.it vi offre il match del 'Municipale' tra ladi Mourinho e ildi Brito in tempo realeLasfida ilad Albufeira in una gara valida come amichevole precampionato, seconda uscita stagionale dei capitolini nella tournée in terra lusitana. Mourinho ©LaPresseDa un lato i ...DIRETTA: VERSO IL CAMPIONATO Mentre aspettiamo la diretta di, facciamo un salto in avanti per scoprire come sarà l'inizio del campionato di Serie A per i giallorossi ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Municipale' tra la Roma di Mourinho e il Portimonense di Brito in tempo reale ...Le formazioni ufficiali di Roma-Portimonense, amichevole precampionato 2022/2023: ecco le scelte dei due allenatori ...