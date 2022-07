Lewandowski al Barcellona, arriva anche la conferma sui social: “Abbiamo un accordo!” (Di sabato 16 luglio 2022) Ormai è ufficiale: le strade del Bayern Monaco e dell’attaccante polacco Robert Lewandowski si sono ufficialmente separate. L’avventura dell’ex giocatore del Borussia Dortmund tra le fila dei bavaresi è giunta al capolinea. Nella prossima stagione, dovrà deliziare un altro pubblico a suon di goal: quello dei catalani del Barcellona. Dopo una telenovela durata più di qualche settimana riguardante l’acquisto del polacco classe’88, i blaugrana sembrano finalmente riusciti a sbloccare la trattativa, e quindi ad accaparrarsi le future prestazioni di Lewandowski. Dopo 8 anni, 375 presenze e 344 goal all’attivo con la maglia dei bavaresi, il polacco è pronto a cambiare aria. Robert Lewandowski Bayern Monaco I campioni di Germania però, hanno voluto salutare ed omaggiare l’attaccante, attraverso un Tweet rilasciato ... Leggi su rompipallone (Di sabato 16 luglio 2022) Ormai è ufficiale: le strade del Bayern Monaco e dell’attaccante polacco Robertsi sono ufficialmente separate. L’avventura dell’ex giocatore del Borussia Dortmund tra le fila dei bavaresi è giunta al capolinea. Nella prossima stagione, dovrà deliziare un altro pubblico a suon di goal: quello dei catalani del. Dopo una telenovela durata più di qualche settimana riguardante l’acquisto del polacco classe’88, i blaugrana sembrano finalmente riusciti a sbloccare la trattativa, e quindi ad accaparrarsi le future prestazioni di. Dopo 8 anni, 375 presenze e 344 goal all’attivo con la maglia dei bavaresi, il polacco è pronto a cambiare aria. RobertBayern Monaco I campioni di Germania però, hanno voluto salutare ed omaggiare l’attaccante, attraverso un Tweet rilasciato ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @FCBarcelona, accordo raggiunto per l'arrivo di #Lewandowski - GiovaAlbanese : Il passaggio di #Lewandowski al #Barcellona può dare al #Bayern il margine economico necessario per operare il rila… - AlfredoPedulla : #Lewandowski al #Barcellona: ora si accodano tutti, ma io faccio i complimenti di vero cuore a @Glongari che l’ha s… - Gazzettino : Lewandowski firmerà un contratto di 4 anni con il Barcellona - glooit : Bayern, c'è accordo con Barcellona per Lewandowski leggi su Gloo -