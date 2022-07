L’Essenziale non uscirà più in edizione cartacea: la rivista di Internazionale sarà solo online (Di sabato 16 luglio 2022) Ne dà notizia il direttore di Internazionale, Giovanni De Mauro, nell’editoriale ‘Arrivederci’ pubblicato in prima pagina dell’ultimo numero uscito il 15 luglio: il settimanale L’Essenziale non uscirà più in edizione cartacea. “L’aumento dei prezzi delle materie prime, dovuto soprattutto alla guerra in Ucraina, non ci consente di proseguire. Il giornale va bene, in edicola e in abbonamento, ma non abbastanza da coprire tutti i costi di carta, stampa e distribuzione. E quindi ci fermiamo, almeno con l’edizione che esce il sabato. Ma il progetto delL’Essenziale continua“. È in edicola il nuovo numero delL’Essenziale. pic.twitter.com/L4jiBhfg9c — L’Essenziale (@essenziale it) July 16, 2022 Poi l’appello ai lettori: “A tutti coloro che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Ne dà notizia il direttore di, Giovanni De Mauro, nell’editoriale ‘Arrivederci’ pubblicato in prima pagina dell’ultimo numero uscito il 15 luglio: il settimanalenonpiù in. “L’aumento dei prezzi delle materie prime, dovuto soprattutto alla guerra in Ucraina, non ci consente di proseguire. Il giornale va bene, in edicola e in abbonamento, ma non abbastanza da coprire tutti i costi di carta, stampa e distribuzione. E quindi ci fermiamo, almeno con l’che esce il sabato. Ma il progetto delcontinua“. È in edicola il nuovo numero del. pic.twitter.com/L4jiBhfg9c —(@essenziale it) July 16, 2022 Poi l’appello ai lettori: “A tutti coloro che ...

