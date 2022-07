La danza russa di Conte sul ciglio dell’apocalisse (Di sabato 16 luglio 2022) Uno scenario è il seguente. Mercoledì, giorno 1, il governo di Mario Draghi cade. Il giorno 2, già dopo qualche ora in realtà, lo spread comincia a salire e presto arriva a 600. Le quotazioni di alcune importanti società sono sospese per eccesso di ribasso, come accadde nel 2011. Il giorno 3, in effetti Contemporaneamente all’impennata dello spread, l’Italia non paga gli interessi sul debito e quindi lo Stato non riesce a pagare stipendi o pensioni. Il giorno 4 il presidente russo Vladimir Putin festeggia, perché col fallimento dell’Italia si avvera il suo obiettivo primario nell’invasione ucraina – destabilizzare l’Europa. Il giorno 5 Polonia, Finlandia, Baltici, Romania che si sentono tanto più minacciati dal successo russo in Italia, entrano in guerra contro la Russia. Il conflitto diventa pan Europeo con molti stati indecisi su che fare. Giorno, 6 in Italia in ... Leggi su formiche (Di sabato 16 luglio 2022) Uno scenario è il seguente. Mercoledì, giorno 1, il governo di Mario Draghi cade. Il giorno 2, già dopo qualche ora in realtà, lo spread comincia a salire e presto arriva a 600. Le quotazioni di alcune importanti società sono sospese per eccesso di ribasso, come accadde nel 2011. Il giorno 3, in effettimporaneamente all’impennata dello spread, l’Italia non paga gli interessi sul debito e quindi lo Stato non riesce a pagare stipendi o pensioni. Il giorno 4 il presidente russo Vladimir Putin festeggia, perché col fallimento dell’Italia si avvera il suo obiettivo primario nell’invasione ucraina – destabilizzare l’Europa. Il giorno 5 Polonia, Finlandia, Baltici, Romania che si sentono tanto più minacciati dal successo russo in Italia, entrano in guerra contro la Russia. Il conflitto diventa pan Europeo con molti stati indecisi su che fare. Giorno, 6 in Italia in ...

