Il ritorno di Zubin Mehta al Ravello Festival

(Di sabato 16 luglio 2022) Stasera, alle ore 20, la bacchetta indiana dirigerà il Maggio Musicale Fiorentino in Beethoven e Cajkovskij. Special guest il violoncellista brasiliano Antonio Meneses Di Olga Chieffi Prosegue la LXX edizione dele lo fa con un carismatico. Stasera, alle ore 20 i riflettori di Villa Rufolo si accenderanno sue l’Orchestra del Maggio Fiorentino. Il direttore indiano, mancava, infatti, dal 1994 sul palcoscenico a getto sul golfo e per impreziosire questo, sarà suo ospite il violoncellista Antonio Meneses. Il programma principierà con Die Gescho?pfe des Prometheus op.43 di Ludwig van Beethoven. Con la forza morale, le idee che animano la sua musica tesa nella pienezza drammatica dei contrasti, ma infinitamente umana, Beethoven e? un eroe ...

Mehta torna a Villa Rufolo dopo 28 anni l'ultimo concerto, il suo è il terzo appuntamento di Ravello Festival , alla 70esima edizione, ovviamente sold out....brasiliano Antonio Meneses Di Olga Chieffi Prosegue la LXX edizione del Ravello festival e lo fa con un carismatico. Stasera, alle ore 20 i riflettori di Villa Rufolo si accenderanno su...Rivolge ii profilo al pubblico e cammina verso il podio, aiutandosi con un bastone. Ma, una volta raggiunto, si lascia alle spalle tutta l'incertezza di quei passi e dirige ...Sul palco della Città della musica come solista il violoncellista Antonio Meneses, impegnato in un classico della letteratura per il suo strumento, le Variazioni su un tema rococò per violoncello e or ...