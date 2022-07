Draghi sempre più corteggiato; M5S sempre più nel caos; voto anticipato più vicino (Di sabato 16 luglio 2022) Il secondo giorno di trattative in attesa del discorso alla Camera di Mario Draghi ci lascia con alcune importanti certezze. Tre su tutte. La prima è che la catena di enti, personalità politiche e non, nazionali e non che stanno chiedendo con forza a Mario Draghi di tornare sui suoi passi si va allungando a dismisura. Non manca davvero nessuno: A parte i Renzi e Letta (terrorizzati dalle urne anticipate) si possono iscrivere il Vaticano, gli Stati Uniti, il governo dell'Ucraina, l'Unione Europea (sia la commissione che il parlamento), i mercati, ma non solo. Ci sono raccolte di firme di sindaci, ci sono appelli di associazioni imprenditoriali di categorie le più svariate tra loro. Un elenco infinito che al momento però non sembra scalfire la volontà di ferro di un uomo di ferro. La seconda è che Il Movimento 5 Stelle è ... Leggi su panorama (Di sabato 16 luglio 2022) Il secondo giorno di trattative in attesa del discorso alla Camera di Marioci lascia con alcune importanti certezze. Tre su tutte. La prima è che la catena di enti, personalità politiche e non, nazionali e non che stanno chiedendo con forza a Mariodi tornare sui suoi passi si va allungando a dismisura. Non manca davvero nessuno: A parte i Renzi e Letta (terrorizzati dalle urne anticipate) si possono iscrivere il Vaticano, gli Stati Uniti, il governo dell'Ucraina, l'Unione Europea (sia la commissione che il parlamento), i mercati, ma non solo. Ci sono raccolte di firme di sindaci, ci sono appelli di associazioni imprenditoriali di categorie le più svariate tra loro. Un elenco infinito che al momento però non sembra scalfire la volontà di ferro di un uomo di ferro. La seconda è che Il Movimento 5 Stelle è ...

