“De Laurentiis ha usato tutta la sua dialettica per Dybala. La Roma ha un problema” (Di sabato 16 luglio 2022) Calciomercato Napoli: Paulo Dybala piace al club azzurro che in questi giorni ha intensificato i rapporti con il giocatore. L’argentino era promesso sposo dell’Inter ma Marotta ora deve vendere e le cessioni di Correa, Sanchez e Dzeko sono tutt’altro che semplici, soprattutto con quell’ingaggio. Così Dybala si sta guardando intorno. Il Napoli ha avuto una call con l’agente del giocatore, anche perché si è capito che pure l’ostacolo dei diritti d’immagine può essere superato. Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un retroscena della call tra Giuntoli ed Antun, agente di Dybala. Alla chiamata, a quanto pare, ha partecipato anche Aurelio De Laurentiis che ha “usato tutte le sue armi dialettiche e di persuasione per convincere ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 luglio 2022) Calciomercato Napoli: Paulopiace al club azzurro che in questi giorni ha intensificato i rapporti con il giocatore. L’argentino era promesso sposo dell’Inter ma Marotta ora deve vendere e le cessioni di Correa, Sanchez e Dzeko sono tutt’altro che semplici, soprattutto con quell’ingaggio. Cosìsi sta guardando intorno. Il Napoli ha avuto una call con l’agente del giocatore, anche perché si è capito che pure l’ostacolo dei diritti d’immagine può essere superato. Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un retroscena della call tra Giuntoli ed Antun, agente di. Alla chiamata, a quanto pare, ha partecipato anche Aurelio Deche ha “tutte le sue armi dialettiche e di persuasione per convincere ...

Pubblicità

napolipiucom : 'De Laurentiis ha usato tutta la sua dialettica per Dybala. La Roma ha un problema' #ForzaNapoliSempre… - rilancio5 : RT @GionElcane: Le notizie su #Koulibaly alla Juve le aveva messe in giro De Laurentiis per far digerire a quei tifosi beoti la cessione al… - TweetGino : RT @GionElcane: Le notizie su #Koulibaly alla Juve le aveva messe in giro De Laurentiis per far digerire a quei tifosi beoti la cessione al… - GionElcane : Le notizie su #Koulibaly alla Juve le aveva messe in giro De Laurentiis per far digerire a quei tifosi beoti la ces… - ErricoGennaro : @Carloalvino Buonasera Ho letto ciò che tu hai detto oggi su Koulibaly.Prima l'offerta del Chelsea,poi quella di D… -