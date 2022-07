Crisi di governo, Letta: M5S resti in partita. No di Forza Italia. Orlando: “Ogni ipotesi senza grillini non è percorribile”. Stasera vertice congiunto con Conte (Di sabato 16 luglio 2022) Il Movimento diviso tra la fiducia e l’uscita dal governo. Di Maio: «Se salta Draghi niente tetto al gas» Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 16 luglio 2022) Il Movimento diviso tra la fiducia e l’uscita dal. Di Maio: «Se salta Draghi niente tetto al gas»

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - Peppe91176 : Crisi di governo, @FrancescoLollo1 (@FDI_Parlamento ): no a soluzioni estreme per salvare il @pdnetwork - siberianoia : RT @P_Rava: A chi obietta “i prossimi mesi non sarete più così contenti per la caduta del governo” vorrei ricordare che la grave crisi econ… -