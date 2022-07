Crisi di governo, la lettera aperta firmata da undici sindaci tra cui Sala, Gualtieri e Nardella: «Serve stabilità. Draghi vada avanti» (Di sabato 16 luglio 2022) Gualtieri per Roma, Sala per Milano, Lo Russo per Torino, Nardella per Firenze, Bucci per Genova, Brugnaro per Venezia, Decaro per Bari, Bergamo, De Pascale per Ravenna, Rasero per Asti e Ricci per Pesaro. undici sindaci hanno firmato una lettera aperta nella quale esprimono il loro «bisogno di stabilità, certezze e coerenza» per continuare la «trasformazione» delle loro città. Mossi dalla Crisi di governo, i primi cittadini di alcune delle città più importanti d’Italia si dicono increduli e preoccupati per la situazione «generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza». La loro richiesta è che mercoledì 20 luglio, quando Mario Draghi parlerà al Senato, spieghi «le buone ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022)per Roma,per Milano, Lo Russo per Torino,per Firenze, Bucci per Genova, Brugnaro per Venezia, Decaro per Bari, Bergamo, De Pascale per Ravenna, Rasero per Asti e Ricci per Pesaro.hanno firmato unanella quale esprimono il loro «bisogno di, certezze e coerenza» per continuare la «trasformazione» delle loro città. Mossi dalladi, i primi cittadini di alcune delle città più importanti d’Italia si dicono increduli e preoccupati per la situazione «generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza». La loro richiesta è che mercoledì 20 luglio, quando Marioparlerà al Senato, spieghi «le buone ...

