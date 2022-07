Covid, in Campania 9.785 nuovi casi e 5 decessi (Di sabato 16 luglio 2022) Sono 9.785 i nuovi casi Covid in Campania, di cui 9.238 positivi all’antigenico e 547 positivi al molecolare. E’ quanto emerge dal bollettino della Regione, secondo cui sono stati eseguiti 41.447 test, di cui 35.870 antigenici e 5.577 molecolari. Sono 5 le persone decedute. Report posti letto su base regionale, posti letto di terapia intensiva disponibili: 573; posti letto di terapia intensiva occupati: 32; posti letto di degenza disponibili: 3.160; posti letto di degenza occupati: 711. In Italia sono 89.830 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 37.756 di ieri, per un totale di 20.076.863 dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono 111, contro i 127 di ieri, per un totale di 169.846 sempre dall’inizio ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 luglio 2022) Sono 9.785 iin, di cui 9.238 positivi all’antigenico e 547 positivi al molecolare. E’ quanto emerge dal bollettino della Regione, secondo cui sono stati eseguiti 41.447 test, di cui 35.870 antigenici e 5.577 molecolari. Sono 5 le persone decedute. Report posti letto su base regionale, posti letto di terapia intensiva disponibili: 573; posti letto di terapia intensiva occupati: 32; posti letto di degenza disponibili: 3.160; posti letto di degenza occupati: 711. In Italia sono 89.830 idi-19 registrati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 37.756 di ieri, per un totale di 20.076.863 dall’inizio dell’epidemia. Isono 111, contro i 127 di ieri, per un totale di 169.846 sempre dall’inizio ...

