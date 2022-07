Britney Spears canta live una versione rivisitata di Baby One More Time (Di sabato 16 luglio 2022) Britney Spears è famosa per le sue esibizioni, per i suoi singoli in vetta alle classifiche, per i suoi look, per le sue pazzie, ma non certo per il bel canto dal vivo. Questo problema però l’ha sempre ovviato usando un buon playrec ed un po’ di playback (anche se negli ultimi anni, soprattutto a Las Vegas, il playback ha ricoperto praticamente il 90% del concerto). Quel che però in pochi sanno è che Britney Spears, al di là degli sfottò, sa cantare. Lo ha dimostrato nel 2017 cantando live durante un concerto il brano Something To Talk About di Bonnie Raitt. E lo ha fatto anche qualche mese dopo con Can’t Help Falling In Love di Elvis Presley. Britney Spears canta live “Something To Talk About” e ... Leggi su biccy (Di sabato 16 luglio 2022)è famosa per le sue esibizioni, per i suoi singoli in vetta alle classifiche, per i suoi look, per le sue pazzie, ma non certo per il bel canto dal vivo. Questo problema però l’ha sempre ovviato usando un buon playrec ed un po’ di playback (anche se negli ultimi anni, soprattutto a Las Vegas, il playback ha ricoperto praticamente il 90% del concerto). Quel che però in pochi sanno è che, al di là degli sfottò, sare. Lo ha dimostrato nel 2017ndodurante un concerto il brano Something To Talk About di Bonnie Raitt. E lo ha fatto anche qualche mese dopo con Can’t Help Falling In Love di Elvis Presley.“Something To Talk About” e ...

