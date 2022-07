ATP Bastad 2022 | sarà una finale tutta argentina | Sebastian Baez contro Francisco Cerundolo

(Di sabato 16 luglio 2022) Si è conclusa da poco la sesta giornata dell’ATP 250 di. Sulla terra rossa svedese si sono disputate oggi le due semifinali e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nel primo indi giornata(n.39 al mondo) ha sconfitto nettamente lo spagnolo Pablo Carreno Busta (testa di serie n.5) per 6-3 6-2 in un’ora e 17 minuti. L’argentino ha così strappato il pass per la sua secondain carriera (dopo quella di Buenos Aires nel 2021) e domani andrà a caccia del suo primo titolo. Nella seconda semi, invece, ha trovato il successo. Il classe 2000 (n.8 del torneo), anche lui argentino, ha battuto agilmente il russo Andrey Rublev (n.2 del seeding) per 6-2 6-4 e ...

Pubblicità

sportface2016 : #NordeaOpen | Sarà una finale tutta argentina tra #Baez e #Cerundolo - qnazionale : ATP Bastad, Bolelli/Fognini in finale- - livetennisit : ATP 250 Bastad: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) - FreeBetRetweets : RT @TheTennisCapper: ATP Bastad?? Adding ?? Francisco Cerundolo +175 ML 2U?? Francisco Cerundolo +3.5 -120 2U?? #GamblingTwitter https://t.c… - TheTennisCapper : ATP Bastad?? Adding ?? Francisco Cerundolo +175 ML 2U?? Francisco Cerundolo +3.5 -120 2U?? #GamblingTwitter -

La Next Gen argentina va veloce. Dall'250 diSebastian Baez, 21 anni, e Francisco Cerundolo, 23 anni, fanno squillare le loro trombe e avvisano che i grandi progressi già messi in evidenza quest'anno sono solo l'avviso di forte ...Sarà tutta argentina la finale del torneo250 di2022 . Se la giocheranno Francisco Cerundolo e Sebastian Baez . Il primo ha confermato pienamente il suo stato di forma andando a battere per 6 - 3 6 - 2 lo spagnolo Pablo Carreno ...Si sono concluse da poco le semifinali dell'ATP 250 di Bastad. Sulla terra rossa svedese si sono disputate oggi le due semifinali e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quell ...BASTAD - Il duo azzurro continua la caccia al 5° titolo in carriera grazie al successo in semifinale contro il serbo Nikola Cacic e il kazako Aleksandr Nedovyesov. La finale è in programma domenica 17 ...