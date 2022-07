Asteroide contro la Terra? La Cina corre ai ripari: segnate questa data (Di sabato 16 luglio 2022) La Cina ha lanciato l’allarme su un Asteroide che potrebbe colpire la Terra. Il paese sta correndo ai ripari e ha iniziato già a muoversi per salvare il pianeta: ecco la data da segnare. Stiamo vivendo in quello che è forse il periodo più pacifico nella storia del nostro sistema solare. Soprattutto se pensiamo che circa 4 miliardi di anni fa il nostro pianeta fu bombardato da enormi asteroidi e comete. Un evento che gli scienziati ritengono abbia portato sulla Terra acqua e materiali ricchi di carbonio e che quindi abbia contribuito a dare il via alla vita umana. fonte foto: AdobeStockDopo questo periodo, il sistema solare è diventato più calmo, anche se negli anni non sono mai mancati allarmi sul fatto che qualche Asteroide potesse ... Leggi su chenews (Di sabato 16 luglio 2022) Laha lanciato l’allarme su unche potrebbe colpire la. Il paese stando aie ha iniziato già a muoversi per salvare il pianeta: ecco lada segnare. Stiamo vivendo in quello che è forse il periodo più pacifico nella storia del nostro sistema solare. Soprattutto se pensiamo che circa 4 miliardi di anni fa il nostro pianeta fu bombardato da enormi asteroidi e comete. Un evento che gli scienziati ritengono abbia portato sullaacqua e materiali ricchi di carbonio e che quindi abbia contribuito a dare il via alla vita umana. fonte foto: AdobeStockDopo questo periodo, il sistema solare è diventato più calmo, anche se negli anni non sono mai mancati allarmi sul fatto che qualchepotesse ...

Pubblicità

Lara20838926300 : RT @Brigante1959: - Brigante1959 : - DavideRoss4 : @greta_greta_ Non è l'unica risorsa, ma al momento è la migliore in campo, fenomena. Vi dovete riprendere da questo… - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Asteroide contro la Terra, la mossa della Cina per salvare il mondo? E la sfera rotonda n… - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: Piomba l'asteroide sulla Terra? Ecco il radar gigantesco contro l'impatto: il piano della Cina #15luglio -