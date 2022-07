Valle Fiorita: dopo 10 anni conclusa l’occupazione (Di venerdì 15 luglio 2022) L’ex clinica Valle Fiorita, sita in via di Torrevecchia, torna dopo 10 anni nelle disponibilità dei proprietari. l’occupazione si è conclusa oggi, 15 luglio 2022, in modo pacifico, senza scontri e senza uso della forza. Il risultato è il frutto di un lavoro congiunto tra Prefettura, Regione Lazio, Comune di Roma, il Municipio XIV e ATER di Roma. Nei giorni passati il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, aveva anticipato la “liberazione dell’immobile” e così è stato. Circa 200 persone tra adulti bambini, italiani, stranieri hanno lasciato l’immobile e sono state accompagnate verso una nuova soluzione alloggiativa. L’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi si dichiara “Orgoglioso del lavoro svolto dagli uffici del Dipartimento, che, insieme all’ATER, hanno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 luglio 2022) L’ex clinica, sita in via di Torrevecchia, torna10nelle disponibilità dei proprietari.si èoggi, 15 luglio 2022, in modo pacifico, senza scontri e senza uso della forza. Il risultato è il frutto di un lavoro congiunto tra Prefettura, Regione Lazio, Comune di Roma, il Municipio XIV e ATER di Roma. Nei giorni passati il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, aveva anticipato la “liberazione dell’immobile” e così è stato. Circa 200 persone tra adulti bambini, italiani, stranieri hanno lasciato l’immobile e sono state accompagnate verso una nuova soluzione alloggiativa. L’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi si dichiara “Orgoglioso del lavoro svolto dagli uffici del Dipartimento, che, insieme all’ATER, hanno ...

