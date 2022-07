Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 3.057 contagi e 6 morti: bollettino 15 luglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono 3.057 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 luglio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.581 tamponi effettuati. Sono +1.654 guariti. Il totale dei decessi da inziio pandemia sale nella regione a 2.729.. Il bollettino, inoltre, registra +1.397 attualmente positivi, +8 ricoveri (per un totale di 314) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 15). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono 3.057 i nuovida coronavirus15in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. I nuovi casi sono stati individuati su 9.581 tamponi effettuati. Sono +1.654 guariti. Il totale dei decessi da inziio pandemia sale nella regione a 2.729.. Il, inoltre, registra +1.397 attualmente positivi, +8 ricoveri (per un totale di 314) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 15). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

