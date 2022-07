Ucraina | Oleg Buriak | Ringrazio i giornalisti | la spada che ha liberato mio figlio

(Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Vorrei ringraziare i: la vostra non indifferenza è stata lache mi ha consentito di riabbracciare mio". A parlare èBuryak, capo dell'Amministrazione militare del distretto di Zaporizhia e padre di Vlad, adolescente rilasciato dai russi dopo 88 giorni di prigionia ed a tre giorni dall'annuncio della liberazione. Ilminorenne, autorizzato a parlare con l'Adnkronos, interviene nella conversazione ed afferma: "Sono testimone delle torture. Ciò che mi ha provocato più dolore è non averle potute fermare. Mi ha dato speranza parlare con i prigionieri, aprire una finestra per farli respirare. Far circolare bigliettini ...Pensare che un giorno avrei riabbracciato i miei genitori". Il ragazzo, sedici anni, che riferisce di non aver subito ...

... intitolato 'Sankt Mariburg' - una crasi tra la città martire di Mariupol e San Pietroburgo ... Masyanya e Hryundel - nati dalla mente dell'artista Oleg Kuvaev - corrono per nascondersi dai ... La guerra in Ucraina ha portato morte e distruzione e sconvolto milioni di vite. Il regista di fama internazionale Oleg Sentsov è una di queste vite. In precedenza ha trascorso diversi anni in una prigione russa.