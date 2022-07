Ucraina, arrivati i primi sistemi di lanciarazzi multipli M270 (Di venerdì 15 luglio 2022) Guerra in Ucraina , la battaglia continua: i primi sistemi di lanciarazzi multipli M270 sono arrivati in Ucraina. Ad annunciarlo, sul suo profilo ufficiale Twitter, è stato il ministro della Difesa di ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 luglio 2022) Guerra in, la battaglia continua: idisonoin. Ad annunciarlo, sul suo profilo ufficiale Twitter, è stato il ministro della Difesa di ...

Pubblicità

ladyonorato : Come si è arrivati alla “aggressione russa non provocata e non giustificata della pacifica e democratica Ucraina”?… - CardelliAc : RT @HSkelsen: L'Ucraina ottiene una nuova arma 'mostruosa'. Dopo che i sistemi americani Himars sono già all'opera contro le truppe di Puti… - Yojmto : RT @HSkelsen: L'Ucraina ottiene una nuova arma 'mostruosa'. Dopo che i sistemi americani Himars sono già all'opera contro le truppe di Puti… - AdrianaArchadri : RT @HSkelsen: L'Ucraina ottiene una nuova arma 'mostruosa'. Dopo che i sistemi americani Himars sono già all'opera contro le truppe di Puti… - marieta99044909 : RT @HSkelsen: L'Ucraina ottiene una nuova arma 'mostruosa'. Dopo che i sistemi americani Himars sono già all'opera contro le truppe di Puti… -