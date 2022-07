Trevisan-Bondar in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Budapest 2022 (Di venerdì 15 luglio 2022) Martina Trevisan sfiderà Anna Bondar nei quarti di finale del Wta 250 di Budapest 2022 (terra). L’ungherese è la seconda tennista di casa a trovarsi sul cammino dell’azzurra, che al primo turno ha sconfitto in rimonta la forte diciottenne Natalia Szabanin. Agli ottavi, poi, è arrivata un’altra vittoria sofferta (stavolta in due set) contro l’ucraina Kateryna Baindl. La semifinalista del Roland Garros dovrà rimanere molto vigile contro la numero 53 del ranking mondiale. Quest’ultima, infatti, è dotata di un tennis particolarmente propositivo e molto valido per tutte le superfici. Il suo habitat è però il rosso, dove quest’anno ha raggiunto i quarti di finale ad Istanbul e la semifinale a Rabat, torneo poi portato a casa proprio da Trevisan. La toscana viene data favorita dai bookmakers ma veramente di ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Martinasfiderà Annanei quarti di finale del Wta 250 di(terra). L’ungherese è la seconda tennista di casa a trovarsi sul cammino dell’azzurra, che al primo turno ha sconfitto in rimonta la forte diciottenne Natalia Szabanin. Agli ottavi, poi, è arrivata un’altra vittoria sofferta (stavolta in due set) contro l’ucraina Kateryna Baindl. La semifinalista del Roland Garros dovrà rimanere molto vigile contro la numero 53 del ranking mondiale. Quest’ultima, infatti, è dotata di un tennis particolarmente propositivo e molto valido per tutte le superfici. Il suo habitat è però il rosso, dove quest’anno ha raggiunto i quarti di finale ad Istanbul e la semifinale a Rabat, torneo poi portato a casa proprio da. La toscana viene data favorita dai bookmakers ma veramente di ...

