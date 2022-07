Torna a casa il padre del bimbo morto a Sharm, i medici confermano l’intossicazione: sospetti sull’avvelenamento ambientale (Di venerdì 15 luglio 2022) Ha avuto una grave insufficienza renale, ma oggi sarà dimesso. Antonio Mirabile aveva iniziato a star male in Egitto dove era in vacanza con il figlio di 6 anni Andrea e la moglie Rosalia Manosperti. I tre accusavano gli stessi sintomi, nausea e vomito. Antonio e Rosalia sono finito all’ospedale di Sharm El Sheikh, mentre il loro bambino è deceduto il 2 luglio, in meno di due giorni. I medici che hanno avuto in cura l’uomo di 46 anni dopo il trasferimento dall’Egitto avvenuto l’8 luglio fanno sapere che sarà seguito anche nelle prossime settimane. «Ha avuto tutti i sintomi di una intossicazione che può essere ambientale, alimentare, da contatto», hanno spiegato i dottori che poi parlano di altri esami che sono ancora in corso «per capire cosa possa essere stata la causa di quanto successo». L’indagine Sul caso indagano sia la ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Ha avuto una grave insufficienza renale, ma oggi sarà dimesso. Antonio Mirabile aveva iniziato a star male in Egitto dove era in vacanza con il figlio di 6 anni Andrea e la moglie Rosalia Manosperti. I tre accusavano gli stessi sintomi, nausea e vomito. Antonio e Rosalia sono finito all’ospedale diEl Sheikh, mentre il loro bambino è deceduto il 2 luglio, in meno di due giorni. Iche hanno avuto in cura l’uomo di 46 anni dopo il trasferimento dall’Egitto avvenuto l’8 luglio fanno sapere che sarà seguito anche nelle prossime settimane. «Ha avuto tutti i sintomi di una intossicazione che può essere, alimentare, da contatto», hanno spiegato i dottori che poi parlano di altri esami che sono ancora in corso «per capire cosa possa essere stata la causa di quanto successo». L’indagine Sul caso indagano sia la ...

