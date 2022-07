Sorteggio Calendario Serie B 2022/2023 oggi in tv: orario e streaming (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo una stagione dai mille colpi di scena, la Serie B è pronta a ripartire. Tante big si daranno battaglia nel campionato cadetto, come Cagliari, Genoa, Bari, Palermo e molte altre. La prima giornata sarà disputata nel weekend del 13 e 14 agosto, mentre l’ultima è in programma nel weekend del 18 e 19 maggio 2023. La Lega ha annunciato che il Sorteggio per la stagione 2022/2023 della Serie B avverrà oggi, venerdì 15 luglio, a Reggio Calabria alle ore 20.30, e potrà essere seguito in diretta tv su Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, NOW e skysport.it SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Dopo una stagione dai mille colpi di scena, laB è pronta a ripartire. Tante big si daranno battaglia nel campionato cadetto, come Cagliari, Genoa, Bari, Palermo e molte altre. La prima giornata sarà disputata nel weekend del 13 e 14 agosto, mentre l’ultima è in programma nel weekend del 18 e 19 maggio. La Lega ha annunciato che ilper la stagionedellaB avverrà, venerdì 15 luglio, a Reggio Calabria alle ore 20.30, e potrà essere seguito in diretta tv su Sky Sport Calcio e insu Dazn, NOW e skysport.it SportFace.

