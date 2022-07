Pomezia | oggi la conferenza del Sindaco per i 4 anni di mandato | ‘Città giovane e smart’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 luglio 2022). Si è tenuta stamattina in aula consiliare lastampa delAdriano Zuccalà che fissa i risultati raggiunti in quattrodi. Insieme agli assessori, il primo cittadino ha anticipato anche gli obiettivi dei prossimi mesi. Leggi anche:, ilZuccalà: “Trasformiamo gli ecomostri in spazi urbani da vivere”ladel: il commento ‘Stiamo dando forma alla Città che sogniamo:e smart, a misura di tutti e dotata di infrastrutture moderne, vivibile e con un welfare attento alle esigenze dei più fragili. Una città bella e a basso impatto ambientale, vivace sotto il profilo culturale e di eventi a richiamo ...