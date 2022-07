Perché senza Draghi l'Italia è più debole in Europa (Di venerdì 15 luglio 2022) Si è parlato molto dell’autorevolezza di Mario Draghi in Europa come di un valore aggiunto per l’Italia. La quantificazione della considerazione di cui gode il presidente del Consiglio è ovviamente labile, ma generalmente condivisa da tutti. Posto che ogni forza politica, in questo caso il M5s di Giuseppe Conte, ha la piena legittimità di portare avanti le proprie battaglie e anche di far cadere un governo che non ritiene più soddisfacente, deve però assumersi la responsabilità delle conseguenze prodotte dalle proprie scelte. In questo caso la possibile uscita di scena di Draghi comporta un oggettivo peggioramento della forza negoziale dell’Italia in Europa su almeno tre questioni fondamentali di prossima definizione, su cui peraltro quasi tutte le forze politiche sono concordi. La ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Si è parlato molto dell’autorevolezza di Marioincome di un valore aggiunto per l’. La quantificazione della considerazione di cui gode il presidente del Consiglio è ovviamente labile, ma generalmente condivisa da tutti. Posto che ogni forza politica, in questo caso il M5s di Giuseppe Conte, ha la piena legittimità di portare avanti le proprie battaglie e anche di far cadere un governo che non ritiene più soddisfacente, deve però assumersi la responsabilità delle conseguenze prodotte dalle proprie scelte. In questo caso la possibile uscita di scena dicomporta un oggettivo peggioramento della forza negoziale dell’insu almeno tre questioni fondamentali di prossima definizione, su cui peraltro quasi tutte le forze politiche sono concordi. La ...

