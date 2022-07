Palazzo Reale SummerFest- annullato il live di Mara Sattei e la serata con De Giovanni e il maestro Vessicchio (Di venerdì 15 luglio 2022) Siamo spiacenti di comunicare che il concerto di Mara Sattei, previsto per sabato 16 luglio, è annullato per motivi tecnici. Inoltre è stata annullata anche la serata di mercoledì 20 luglio ad ingresso libero, con Maurizio De Giovanni e Peppe Vessicchio, per motivi di salute degli ospiti. È possibile richiedere il rimborso per il live di Mara Sattei, entro e non oltre 30 giorni, nelle seguenti modalità: – Leggi su 2anews (Di venerdì 15 luglio 2022) Siamo spiacenti di comunicare che il concerto di, previsto per sabato 16 luglio, èper motivi tecnici. Inoltre è stata annullata anche ladi mercoledì 20 luglio ad ingresso libero, con Maurizio Dee Peppe, per motivi di salute degli ospiti. È possibile richiedere il rimborso per ildi, entro e non oltre 30 giorni, nelle seguenti modalità: –

Pubblicità

gparagone : A Roma in piazza #tassisti a @Palazzo_Chigi oggi, ristoratori DOMANI…. Davanti al @MEF_GOV, a chiedere al 'non per… - antonellaa262 : Palazzo Reale SummerFest: Siamo spiacenti di comunicare che il concerto di Mara Sattei, previsto per sabato 16 lugl… - PiramideRossa : RT @nicola1691: Claudio Martelli, il matrimonio a Milano con @LiaQuartapelle AUGURI - nicola1691 : Claudio Martelli, il matrimonio a Milano con @LiaQuartapelle AUGURI - Reartwo : 'Tutto all'insegna della sobrieta'' aggiunge il Corriere ..... Auguri agli sposi !! -