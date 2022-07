Ostia, gli attivisti di Mare Libero si “riprendono” la battigia: “La spiaggia è di tutti” (Di venerdì 15 luglio 2022) Ostia – “Il Mare è di tutti”. A rivendicarlo sono gli attivisti dell’associazione Mare Libero, che nel pomeriggio di giovedì 14 luglio hanno dato vita, insieme ad un nutrito gruppo di cittadini, alla “presa della battigia” di Ostia. La manifestazione – che si è svolta contemporaneamente in altre dodici località balneari d’Italia, come Rimini e Procida, e nasce con l’intento di ricordare che “le spiagge sono un bene comune” – ha preso il via dal Pontile di Ostia. Da lì, gli attivisti dell’associazione, armati di cartelli e striscioni, sono poi arrivati allo stabilimento “Salus”, che hanno attraversato per raggiungere la battigia. “È un nostro diritto“, ha ricordato ai presenti Danilo Ruggiero di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– “Ilè di”. A rivendicarlo sono glidell’associazione, che nel pomeriggio di giovedì 14 luglio hanno dato vita, insieme ad un nutrito gruppo di cittadini, alla “presa della” di. La manifestazione – che si è svolta contemporaneamente in altre dodici località balneari d’Italia, come Rimini e Procida, e nasce con l’intento di ricordare che “le spiagge sono un bene comune” – ha preso il via dal Pontile di. Da lì, glidell’associazione, armati di cartelli e striscioni, sono poi arrivati allo stabilimento “Salus”, che hanno attraversato per raggiungere la. “È un nostro diritto“, ha ricordato ai presenti Danilo Ruggiero di ...

