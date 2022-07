Orban torna all’assalto delle sanzioni contro la Russia | «Così l’Ue si è sparata ai polmoni»

(Di venerdì 15 luglio 2022) Con lelaper l’invasione in Ucraina, l’Unione europea secondo il Viktor«si èneie ora fatica a respirare». Il presidente ungheresea ribadire la sua contrarietà alle misure imposte da Bruxelles, stavolta con toni più duri e diretti. Nella consueta intervista a Kossut Radio,ha detto che le«non aiutano l’Ucraina», né stanno portando ad avvicinarsi «alla fine della guerra», anzi semmai la starebbero allungando. Come aveva già detto al Parlamento europeo in una lettera dello scorso 16 giugno, ricorda l’agenzia Nova,ritiene che lerischiano di portarealla morte: «Inizialmente, pensavo che ci ...

