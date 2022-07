Mara Maionchi: «Non capisco perché tante donne curano l’estetica ma non fanno un’ecografia al seno» (Di venerdì 15 luglio 2022) In un’intervista a Sette, Mara Maionchi racconta di quando, sette anni fa, le è stato diagnosticato un cancro al seno. Aveva 74 anni, era andata a fare il solito controllo di routine. «Era un’abitudine per me, non ero minimamente preoccupata, anzi. Mi stavo preparando per tornare al lavoro quando il dottore mi fermò, dicendomi che qualcosa non tornava. Ecco, quella è una strizza pazzesca. Mi trovarono due tumori, uno nella mammella destra e uno, in situ, in quella sinistra. Rabbia? Certo. Sgomento? Certo. Ma, soprattutto, paura. Una paura tremenda». A settembre, insieme ad altri personaggi noti, sarà nel docu-reality in 4 episodi in onda su Rai2 in prima serata, “Nudi per la vita”. Si metterà a nudo insieme agli altri per raccontare la sua storia, il rapporto con la malattia, alla presenza di due medici specialisti che interverranno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 luglio 2022) In un’intervista a Sette,racconta di quando, sette anni fa, le è stato diagnosticato un cancro al. Aveva 74 anni, era andata a fare il solito controllo di routine. «Era un’abitudine per me, non ero minimamente preoccupata, anzi. Mi stavo preparando per tornare al lavoro quando il dottore mi fermò, dicendomi che qualcosa non tornava. Ecco, quella è una strizza pazzesca. Mi trovarono due tumori, uno nella mammella destra e uno, in situ, in quella sinistra. Rabbia? Certo. Sgomento? Certo. Ma, soprattutto, paura. Una paura tremenda». A settembre, insieme ad altri personaggi noti, sarà nel docu-reality in 4 episodi in onda su Rai2 in prima serata, “Nudi per la vita”. Si metterà a nudo insieme agli altri per raccontare la sua storia, il rapporto con la malattia, alla presenza di due medici specialisti che interverranno ...

