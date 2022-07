LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: brividi e finale per Gianmarco Tamberi e per la 4×400 mista! (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.11: Il canadese Rogers piazza già la misura da finale con 73.67. Secondo posto per l’azera Skydan con 70.93 21.08: Sara Fantini sarà nel gruppo B, 73.50 la misura da superare per entrare DIRETTAmente in finale 21.08: Al via il primo gruppo della qualificazione del martello femminile. Le protagoniste: Hulley (Aus), Skydan (Aze), Redondo (Esp), Borutta (Ger), Bruce (Nzl), Rogers (Can), Llano (Nor), Luo (Chn), Olatoye (Ngr), Kassanavoid (Usa), Bradley (Nzl), Marghieva (Mda), Tervo (Fin), Ahlberg (Swe), Li (Chn) 21.06: Già due posti finale conquistati dall’Italia che punta a fare meglio di Doha: quello è il parametro importante per il contingente azzurro 21.05: L’Italia dunque è la prima ripescata per i migliori tempi ed entra con il sesto crono ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11: Il canadese Rogers piazza già la misura dacon 73.67. Secondo posto per l’azera Skydan con 70.93 21.08: Sara Fantini sarà nel gruppo B, 73.50 la misura da superare per entraremente in21.08: Al via il primo gruppo della qualificazione del martello femminile. Le protagoniste: Hulley (Aus), Skydan (Aze), Redondo (Esp), Borutta (Ger), Bruce (Nzl), Rogers (Can), Llano (Nor), Luo (Chn), Olatoye (Ngr), Kassanavoid (Usa), Bradley (Nzl), Marghieva (Mda), Tervo (Fin), Ahlberg (Swe), Li (Chn) 21.06: Già due posticonquistati dall’Italia che punta a fare meglio di Doha: quello è il parametro importante per il contingente azzurro 21.05: L’Italia dunque è la prima ripescata per i migliori tempi ed entra con il sesto crono ...

